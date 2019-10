Der französische Präsident Emmanuel Macron hat heute einen schweren Fehler begangen, als er bei einer Zeremonie zu Ehren von vier Polizisten, die bei einem Angriff vom Polizisten Mickaël Harpon getötet wurden, der vor zehn Jahren zum Islam konvertierte und radikale Ideen annahm, versprach, einen „kompromisslosen Kampf gegen den islamischen Terrorismus“ zu führen . Der Begriff "islamischer Terrorismus" ist nicht nur rassistisch motiviert, sondern auch eine Befürwortung des Hasses gegen die islamische Religion. Die Millionen französischer Bürger, die ihn annehmen, sind gemäßigt und verurteilen alle, die diese Art von Verbrechen, d.h. Terrorismus, begehen, unabhängig von der Religion, für die er sich ausgibt, und ihrer Herkunft. Präsident Macron bezeichnet die Massaker israelischer Streitkräfte im Gazastreifen nicht als "jüdischen Terrorismus", obwohl das von der israelischen Knesset (Parlament) verabschiedete Staatsbürgerschaftsgesetz die Trennung zwischen Judentum und israelischer Staatsbürgerschaft aufgehoben hat, und betrachtet das besetzte Palästina als ein Land nur der Juden ist, ein historischer Gipfel des Rassismus.

Präsident Macron hat auch die Massaker der US-Streitkräfte im Irak, und die noch immer in Afghanistan und Libyen verübt werden, nicht als "christlichen Terrorismus" bezeichnet. Wenn es eine Partei gibt, die den Terrorismus in Syrien unterstützt hat, dann ist es die französische Regierung, die die islamischen "Mudschaheddin", wie sie sie genannt hat, unterstützt hat, die sie für den Dschihad ausgebildet und bewaffnet hat: der französische Präsident François Hollande und der britische Premierminister David Cameron sind nach Brüssel gereist, damit die Europäische Union beschließt, das zu diesem Zweck gegen Syrien verhängte Waffenembargo aufzuheben. Der Franzose, der das Verbrechen begangen und die vier Polizisten getötet hat, ist ein Franzose, der zum Islam konvertiert war, weil es sich um eine Religion der Toleranz und Gleichheit handelt, er arbeitete im französischen Geheimdienst und hatte eine Sicherheitsfreigabe auf höchstem Niveau erhalten. Eine Verallgemeinerung ist daher unangemessen; Als das französische Satiremagazin Charlie Hebdo von französischen Muslimen einer terroristischen Aggression ausgesetzt wurde, eilten Dutzende arabischer und muslimischer Führer und Minister nach Paris, um dieses Verbrechen zu verurteilen, aber nach dem Massaker an 55 Menschen in Christchurch, Neuseeland, haben sich weder Präsident Macron noch ein anderer westlicher Führer für diese Opfer und ihre Familien eingesetzt und an ihren Beerdigungen teilgenommen, da sie nur Muslime waren.



Wir bitten Präsident Macron, sich bei allen Franzosen und Muslimen in Frankreich und im Ausland für sein Vergehen zu entschuldigen, das überhaupt kein Ausrutscher war, sondern rassistische Absichten offenbarte, die in Frankreich, einem Land der Freiheit und Gleichheit, abgelehnt werden, zumindest glauben wir das.





