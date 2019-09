LAND OF PALESTINE / In Israel ist die einzige Rechte die extreme Rechte Date of publication at Tlaxcala: 04/08/2019 Original: In Israel the only right Is the far right

Gideon Levy جدعون ليفي גדעון לוי



Translated by Fausto Giudice Фаусто Джудиче فاوستو جيوديشي Es gibt keine nicht-extremistische Rechte in Israel. Es ist unmöglich, dass es in Israel eine nicht-extremistische Rechte gibt. Wenn die Besatzung die Konturen - Moral, Recht, Gerechtigkeit, Demokratie, Gleichheit - sowie das internationale Image Israels definiert, kann es keine gemäßigte Rechte geben. Es gibt nur eine extremistische Rechte oder eine echte Linke. Es gibt keinen Mittelweg. Es gibt Schwarz oder Weiß, es gibt kein Grau.



Itamar Ben-Gvir von Otzma Yehudit [Jüdische Kraft] spricht mit Reportern, 1. August 2019. Foto Olivier Fitoussi Wer die Aufrechterhaltung der Besatzung unterstützt, steht ganz rechts. Niemand ist weiter rechts; was ist extremer, als eine grausame Militärdiktatur zu unterstützen, die seit Jahrzehnten Mitglieder einer anderen Nation brutalisiert und ihnen ihre Rechte entzogen hat? Was gibt es Rassistischeres, als getrennte Rechte und Wertesysteme für zwei Völker zu unterstützen? Und was ist ultranationalistischer als der Glaube, dass eines dieser Völker dem anderen überlegen ist? Nur wer all dies ablehnt und bereit ist, fast alles zu tun, um diese Situation sofort zu beenden, ist ein Linker. Alle anderen täuschen sich selbst und andere in einem heuchlerischen Bemühen, sich besser zu fühlen. Nach 52 Jahren bleiben keine Beruhigungsmittel mehr übrig. Der Mummenschanz, dass die Besetzung vorübergehend ist, ist beendet, und mit ihr die Möglichkeit, ein Liberaler zu sein und gleichzeitig die Besetzung zu unterstützen. Es gibt keine aufgeklärten Anhänger der Besatzung. Es gibt keinen moderaten Ansatz für die unbefristete Besatzung. Man kann schockiert sein von den Kahanisten, angewidert von Otzma Yehudit und seine Niederlage wünschen, aber die Wahrheit ist, abgesehen von ihrem stumpfen und hässlichen Stil, dass es keinen großen Unterschied zwischen ihnen und den meisten der Parteien gibt. Die israelische Rechte hat weite Grenzen, und sie umfasst alle Anhänger der Besatzung, aktive und passive, begeisterte oder apathische, kurz gesagt, die überwiegende Mehrheit der Israelis. Am Mittwoch brachte der Zufall Benjamin Netanyahu und Benny Gantz in die Westbank. An diesem Morgen traf sich der Premierminister mit Siedlern aus Efrat und versprach es ihnen: "Keine Gemeinschaft und kein Bewohner wird jemals entwurzelt werden." Etwas später und eine kurze Fahrt entfernt, erklärte sein vermeintlicher Konkurrent in der Wahlkampagne: „Das Jordantal wird für immer unter israelischer Kontrolle bleiben“. Sucht mal die Unterschiede. Es gibt keine. Es gibt kein Ende der Besatzung mit Efrat und kein Ende der Besatzung mit dem Jordantal. Es gibt keine Zwei-Staaten-Lösung ohne einen Rückzug an die Grenzen von 1967, was bedeutet, dass etwa die Hälfte der Einwohner dieses Landes etwa ein Fünftel davon erhalten wird - ohne eine einzige Siedlung, nicht in einem Tal und nicht auf einem Berg. Es gibt keinen Unterschied zwischen Gantz, der nur im Jordantal bleibt, und Netanyahu, der in Efrat bleibt. Keiner will die Besetzung beenden, weder glaubt an eine Zwei-Staaten-Lösung noch natürlich an einen einzigen demokratischen Staat. Aus diesem Grund ist Gantz nicht das kleinere von zwei Übeln, er ist ein Übel, genauso wie Netanyahu. Zwar sehen sich die Wähler von Gantz als aufgeklärter und menschlicher als die Anhänger von Netanyahu, aber das sind sie nicht. Sie sind nur eloquenter. Die einzigen Unterschiede gibt es bei Nebenfragen. Als Bezalel Smotrich [Führer der ultraorthodoxen rechten Partei Tkuma, Wiedergeburt; AdÜ] letzte Woche sagte, dass jüdische und palästinensische Täter vor dem Gesetz nicht gleich sind - "Es gibt keinen Vergleich zwischen einem Bruder und einem Feind" - brach ein Sturm aus. Um Gottes Willen, schrien die Liberalen, das ist doch Apartheid. Aber Smotrich, der "Rassist" (im Gegensatz zu allen anderen), beschrieb lediglich eine Situation, die seit Jahrzehnten unter den Regierungen der gemäßigten Rechten, des Zentrums und der Linken existiert - unter der Kontrolle der Armee, des Shin Bet-Sicherheitsdienstes und der Justiz, der Helden der Nation - und nur von einer kleinen Handvoll echter Linker bekämpft wird. Smotrich sagt, was die meisten Israelis denken, ob sie unterstützen, gleichgültig sind oder blind zu ihn sind. Schließlich sind wir nicht wie diese Leute. Und so haben wir ein konzeptionelles Modell erstellt, um die Hässlichkeit zu vertuschen. Es gibt gesetzliche Regelungen und illegale Außenposten; wenn wir nur die Außenposten entfernen, sind wir rechtschaffen. Es gibt palästinensischen Terror - ohne Grund, ohne Kontext und ohne jede Rechtfertigung, und deshalb können wir die Besetzung jetzt nicht beenden. Vielleicht ein anderes Mal. Es gibt das Rückkehrrecht für palästinensische Flüchtlinge, das Antisemitismus ist, deshalb gibt es keinen Partner für Friedensgespräche und es gibt nichts zu diskutieren. Die extreme Rechte braucht all diese Ablenkungen nicht. Alle anderen brauchen sie. Und das ist der einzige Unterschied zwischen den beiden Seiten - so klein, dass es schwer zu sagen ist, was besser ist.





