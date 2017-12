LAND OF PALESTINE / Le clash des générations palestiniennes Date of publication at Tlaxcala: 28/12/2017 Original: The voice of the next Palestinian generation



Le clash des générations palestiniennes

Gideon Levy جدعون ليفي גדעון לוי



Translated by Fausto Giudice Фаусто Джудиче فاوستو جيوديشي Israël a raté l'occasion de faire des compromis. La nouvelle génération d'activistes palestiniens ne jouera pas le jeu qui a conduit l'ancienne génération dans l'impasse où elle se trouve



Une manifestante palestinienne agite le drapeau national lors d'affrontements avec les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie occupée par Israël le 20 décembre 2017. Photo THOMAS COEX / AFP La scène : un amphi à l'Université d'Adelaide en Australie, il y a environ un mois. L'événement: Une discussion ouverte entre le diplomate palestinien chevronné Afif Safieh et la star montante palestinienne Ali Abunimah, co-fondateur du site internet Electronic Intifada.

L'ambiance était chargée, très tendue; c'était un choc d'idées intra-palestinien - pour et contre l'Autorité palestinienne; un ou deux États, boycotts. C'était un affrontement personnel et aussi une confrontation générationnelle, tout aussi sidérante. Le débat soulevait des questions qui couvent depuis longtemps dans les cercles palestiniens, dans les territoires et plus encore dans la diaspora. Il est embarrassant de penser qu'Israël n'a même pas commencé de telles discussions. Elles sont terriblement nécessaires.



Safieh est un haut diplomate palestinien. Il a été ambassadeur à Moscou, Washington, La Haye et Londres. Il a siégé au Conseil révolutionnaire du Fatah et était très proche de Yasser Arafat, qui l'a envoyé une fois remettre une lettre à 25 dirigeants africains. Dans cette ère pré-email, il a présenté la lettre à neuf d'entre eux et a donné le reste aux ambassadeurs. Il est maintenant un particulier, vivant à Londres avec sa femme belge. Il visite Ramallah pour des réunions du Conseil révolutionnaire.

Abunimah est né et vit aux USA. Il connaît Barack Obama de Chicago et apparaît souvent dans les médias internationaux.



Abunimah a accusé Safieh et les membres de sa génération d’avoir capitulé face à Israël, ce qui a fait s'étouffer de colère Safieh. Abunimah est apparu via une connexion vidéo de Chicago, où il était tard dans la nuit. Safieh était sur le podium à Adélaïde, se tortillant sur sa chaise, agité de colère, lorgnant de temps en temps l'écran électronique au-dessus de sa tête. Il sait que l'homme qui y apparaît représente la prochaine génération, mais la phalange de Safieh n'est pas encore prête à céder la place.

Vingt et un ans les séparent, des années de frustration et de désespoir. Les deux sont des exilés - articulés et polis, éduqués et familiers des médias, mais un abîme les sépare. Safieh est un diplomate de la vieille école, Abunimah est issu des réseaux sociaux. La génération de ce dernier posera des défis beaucoup plus difficiles à Israël.



Abunimah a dit que si vous avancez lentement vous n'atteindrez rien, alors que Safieh a dit qu'Israël est si fort qu'il est impossible de réaliser de grandes choses, c'est pourquoi il faut être réaliste et lutter pour ce que l'on peut faire. Il rappelle que c'est sa génération qui a soulevé l'idée d'un seul État, qui a ensuite été abandonnée. "Nous ne sommes pas en mesure d'arriver à deux États, comment allons-nous arriver à un seul ?"a aboyé Safieh à Abunimah, et leur mépris mutuel était patent.



C'était une confrontation entre la realpolitik de la génération précédente et l'esprit révolutionnaire de ses héritiers. Entre la modernité et la lutte électronique et les messages diplomatiques et le monde d'autrefois. Entre un compromis avec Israël (jamais atteint) et un refus de faire des compromis sur quoi que ce soit et une volonté de mener une lutte déterminée qui ne devrait pas aboutir à court terme, mais qui, au moins, dégage un nouvel esprit.



Safieh est un excellent porte-parole de son peuple, mais le débat a démontré la faillite idéologique totale de l'Autorité palestinienne qu'il représente. Cinquante années d'occupation et zéro succès sont un temps suffisant pour débattre de ce qui n'a pas marché et de l'adoption d'une nouvelle stratégie. Il est cependant douteux que cela apportera des gains aux Palestiniens : les querelles continuelles sur deux États, les frontières de 1967 et le processus de paix sont un chemin éprouvé vers une impasse.



Les Israéliens devraient écouter les nouvelles voix. Celles-ci vont devenir plus fortes. Abunimah n'est pas un terroriste, pas plus, bien spur, que Safieh; mais Abunimah ne fera pas de compromis avec Israël à la manière de Safieh. Israël a raté l'occasion de faire des compromis. Abunimah veut un seul État et le droit au retour pour les réfugiés, boycotts, désinvestissements et sanctions, la fin du sionisme et l'arrêt du racisme. Sur les campus US, on l'écoute beaucoup plus volontiers que Safieh. La vieille locomotive palestinienne a atteint la fin de la ligne. "Et puis un rail a chuchoté à l'autre : le roi est mort, vive le nouveau roi", ("Chant de la locomotive" d'Arik Lavie). On verra comment Israël s’y prendra avec lui. Mahmoud Abbas: "O Yahvé, préserve-moi du Printemps Arabe !"





Courtesy of Tlaxcala

Source: https://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.831586

Publication date of original article: 28/12/2017

URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=22328



Tags: Afif Safieh | Fatah | Autorité palestinienne | Clash des générations | Ali Abunimah | Palestine/Israël



Tweet

Print this page

Send this page