Israelische Armeeflugzeuge sprühten am Mittwoch den 29. November palästinensisches Ackerland im östlichen Teil des Gazastreifens mit Gift und Chemikalien und verletzten dabei drei Palästinenser. Medizinische Quellen in Gaza sagten, dass die Palästinenser an chemischen Verbrennungen leiden, Atembeschwerden haben und verschiedene Arten von Allergien, nachdem sie den israelischen Giften während der Arbeit auf ihrem Land nahe dem Grenzgebiet ausgesetzt waren. Sie fügten noch hinzu, dass ein Sonder-Komitee gebildet wurde, um Proben des Gifts aufzunehmen, die von israelischen Flugzeugen gesprüht wurden, um sie im Labor zu untersuchen. Der Vorfall ist Teil einer Reihe von Verletzungen der Menschenrechte, die die Palästinenser und ihr Land treffen, besonders in den Gebieten in der Nähe des Grenzzaunes des Gazastreifens.





Courtesy of Tlaxcala

Source: http://imemc.org/article/three-palestinians-injured-after-israeli-planes-sprayed-farmlands-with-toxins-in-gaza/

Publication date of original article: 30/11/2017

URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=22279



Tags: Zionistische Verbrechen | Gaza | Chemische Bespritzungen | Gaza-Blockade | Palästina/Israel



Tweet

Print this page

Send this page