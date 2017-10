Die Anzahl der Selbstmordfälle unter den israelischen Armee-Soldaten steigt ständig, haben Berichte auf Hebräisch laut Days of Palestine enthüllt. Die israelische Webseite 0404 berichtete heute, dass eine israelische Soldatin in der Hatzor-Basis, im südlichen Teil der besetzten palästinensischen Gebiete, letzte Nacht Selbstmord begangen hat, indem sie sich in den Kopf schoss. Der Vorfall ist einer in einer Reihe von Selbstmordfällen, die während der letzten zwei ein halb Monaten beobachtet wurden. Sieben Soldaten begingen Selbstmord. Die israelische Polizei untersucht gerade die Fälle, erwähnte die Webseite. Der Sprecher der israelischen Besatzungsarmee sagte vor kurzem, dass die letzten drei Jahre eine Zunahme in der Anzahl der Selbstmordfälle unter den israelischen Soldaten gesehen hat. 2016 begingen 15 Soldaten im Laufe eines Jahres Selbstmord, laut The Times of Israel. Etliche Soldaten haben auch Berichten zufolge an Geistesstörungen und Inkontinenzepisoden gelitten, nachdem sie Verbrechen in Gaza begangen hatten…





Courtesy of Tlaxcala

Source: http://imemc.org/article/eight-israeli-soldiers-commit-suicide-within-3-months/

Publication date of original article: 11/10/2017

URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=21931



Tags: PTBS | Israelische Soldaten-Selbstmorde | Zionistische Besatzung | Palästina/Israel



Tweet

Print this page

Send this page