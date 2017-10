LAND OF PALESTINE / Liebes Europa, nimm zur Kenntnis: Wenn du es willst, kann Israel unter Druck gesetzt werden Date of publication at Tlaxcala: 24/10/2017 Original: Dear Europe, take note: if you want to, Israel can be pressured



Liebes Europa, nimm zur Kenntnis: Wenn du es willst, kann Israel unter Druck gesetzt werden

Amira Hass عميرة هاس עמירה הס



Der jüngste Fall um niederländische Sonnenkollektoren zeigt, wie befreundete Staaten Israel dazu bringen können, nachzugeben, wenn es gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt Strom kehrt zurück in das Palästinensische Dorf Jubbet Adh-Dhib, südöstlich von Bethlehem im Westjordanland, drei Monate nachdem Israel dessen hybrides System zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie und Diesel konfisziert hatte. Foto Emil Salman Ein weiteres Mal fanden die Richter des Obersten Gerichtshofs eine Fluchtluke; Noch einmal müssen sie nicht die grundlegende, unerhörte Tatsache besprechen, dass Israel Tausende von Palästinensern (auf beiden Seiten der Grünen Linie) nicht mit der nationalen Elektrizitäts- und Wasserinfrastruktur verbindet. Diesmal war der Ausweg im Dorf Jubbet Adh- Dhib am Fuße des Herodium-Hügels südöstlich von Bethlehem zu finden. Es benötigte ein hybrides elektrisches System (Solar plus Diesel), das von der israelisch-palästinensischen Hilfsorganisation Comet-ME installiert wurde, weil Israel seine internationale Verpflichtung zur Anbindung an das Stromnetz nicht erfüllt hatte. Alle, die den Obersten Gerichtshof beschuldigen, Linke zu sein, können sich entspannen. Er hat Hunderte von Möglichkeiten verpasst, zu entscheiden, dass das Vorenthalten von Wasser und Elektrizität gemäß internationalem Recht verboten, nach israelischem Recht illegal und nach jüdischem Recht inakzeptabel ist. Hunderte Male - nach der Anzahl der eingereichten Petitionen zu zählen - hatte das Gericht die Möglichkeit, den Staat anzuweisen, die palästinensischen Gemeinden mit der Wasser- und Elektrizitätsinfrastruktur zu verbinden aber vermied es das zu tun, oft unter Berufung auf technische Detailfragen. Damals, als die derzeitige Justizministerin Ayelet Schaked noch ein Kleinkind war, fehlten dem Gericht immer wieder Gelegenheiten, den Ruf der jüdischen Moral vor dem Schlamm des Nationalismus und der Lust zu retten. Die Fluchtluke in Jubbet Adh-Dhib wurde den Richtern von Brigadegeneral Ahwat Ben Hur gezeigt, aber es war niemand anders als Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der diese Öffnung schuf. Die niederländische Regierung, die das hybride elektrische System finanziert hatte, war außer sich über die Beschlagnahme der Sonnenkollektoren, und Netanjahu versprach den Holländern schriftlich, dass die Panels, die Israel Ende Juni aus dem Dorf beschlagnahmt hatte, zurückgegeben würden. Und was macht da Ben Hur, der direkte Vorgesetzte der Konfiszierer aus der Zivilverwaltung? Er informiert den Staatsanwalt, der den High Court darüber unterrichtet hat, dass er beschlossen habe, die Panels zurückzugeben. Ben Hur tat dies nicht, um die Verpflichtung des Staates gegenüber einer geschützten Bevölkerung einzuhalten. Er beruft sich vielmehr auf eine Formalität. Die Panels wären erst acht Monate, nachdem sie installiert und in Betrieb genommen worden waren, konfisziert worden, erklärte er. Somit wäre die von den Anwälten Michal Sfard und Michal Pasovsky verfasste Petition überflüssig gemacht. Das ist zu schade. Es wäre interessant gewesen zu sehen, in welche Verrenkungen die Richter geraten wären, bei ihrer Antwort auf die Argumente (die auch von der niederländischen Regierung bejaht wurden), dass die Verweigerung des Zugangs zu Elektrizität und die Zerstörung von Elektrizitätssystemen Straftaten sind, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Die Erklärung von Ben Hur ermöglichte es der Staatsanwaltschaft und den Richtern, auch die Tatsache zu umgehen, dass die Zivilverwaltung einen Militärerlass missbräuchlich angewandt hatte. Die Anordnungen zur Beschlagnahme, die den Einwohnern von Jubbet ad-Dhib am Tag der Entziehung erteilt wurden, führten Artikel 60 des Befehls über Sicherheitsbestimmungen an. Dieser Artikel macht die Beschlagnahme davon abhängig, dass mit der Verwendung der zur Beschlagnahme vorgesehenen Ausrüstung eine Straftat begangen wurde. In der Beschlagnahmeanordnung wurde nicht angegeben, welche Straftat mit den Solarmodulen begangen wurde. Die Anfragen der Anwälte an die Zivilverwaltung wurden nicht beantwortet. Vermutlich (auch basierend auf der Antwort des COGAT-Sprechers an Journalisten) handelt es sich also bei dem Tatverdacht um Planungs- und Baugesetze. Dies jedoch ist eine Ordnungswidrigkeit, die nicht unter den Militärbefehl in Bezug auf Sicherheitsbestimmungen fällt. Die Verfahren, um damit umzugehen, sind andere – nämlich Befehle zum Einstellen der Arbeiten und Abrissbefehle, Anhörungen, Argumente gegen die Verfügungen, Appelle, Verhandlungen, eine Petition an den Obersten Gerichtshof. Sfard und Pasovsky sagen, dass, soweit sie wissen, dies das erste Mal war, dass die Zivilverwaltung Artikel 60 verwendet hat, um Ausrüstungen zu konfiszieren. Dies geschah nicht zufällig, schrieben sie in der Petition: "Entweder sind die Solarmodule keine Konstruktionsmaterialien und deshalb stellt ihre Installation ohne Genehmigung keine Verletzung des Rechts dar, für das (wie wir glauben) durchsetzbare Maßnahmen ergriffen werden könnten, oder aber das Rechtsgebiet, das den Bau dieser Anlagen abdeckt, ist das Planungs- und Baurecht, und dann müssen die Vollzugserfahren allein damit und in Übereinstimmung mit diesem Recht erfolgen." Jemand hatte offenbar harten Druck auf die Zivilverwaltung und ihre Juristen und Abrissmannschaften ausgeübt, um das Dorf - das von illegalen und reich verwöhnten Siedleraußenposten umringt ist - von der Stromversorgung zu trennen. Das Planungs- und Baugesetz erlaubte die Beschlagnahme nicht, und so wurde stattdessen ein irrelevanter Artikel in der Militärgesetzgebung zitiert. Etwas noch Stärkeres stand hinter diesem Jemand: eine kraftvolle Rechtsvertretung und die niederländische Position. Die Details wurden bereits beschrieben, aber ich gebe zu, es ist mir eine besondere Freude, sie immer wieder zu schreiben. Der Restaurierung der Sonnenkollektoren gingen Proteste und Verurteilungen des niederländischen Außenministeriums voraus; Protest des niederländischen Premierministers Mark Rutte in einem persönlichen Gespräch mit dem israelischen Premierminister wenige Tage nach der Beschlagnahme; zwei Anhörungen im niederländischen Parlament über die Beschlagnahme; Tagesordnungsfragen, die von drei Fraktionen des niederländischen Parlaments eingereicht wurden; und klare und detaillierte Antworten vom niederländischen Außenminister und Minister für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung. Im Rahmen dieser parlamentarischen Aktivitäten wurden die Informationen über Netanjahus Treffen mit seinem niederländischen Amtskollegen und später sein schriftliches Versprechen, die Sonnenkollektoren zurückzugeben, enthüllt. Das Büro des Premierministers lehnte eine Stellungnahme gegenüber Haaretz ab. Holland und ganz Europa, beachten Sie: Wenn Sie es wollen, kann Israel unter Druck gesetzt werden. Sie wissen, dass Israels Verletzung des Völkerrechts in Jubbet Adh-Dhib kein Ausnahmeereignis ist. Also bitte, machen Sie weiter, um der Palästinenser willen und um der Juden willen, die in diesem Land leben.





